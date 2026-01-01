Дарил Ниренберг положи клетва като посланик на Съединените щати в Румъния и ще поеме официално длъжността, след като представи акредитивните си писма на президента на Румъния, предаде телевизия Диджи 24, позовавайки се на съобщение на американското посолство в Букурещ.

"Дарил Ниренберг положи клетва в качеството на посланик на Съединените щати в Румъния. Посолството на САЩ в Букурещ очаква с интерес сътрудничеството под неговото ръководство за задълбочаване на силното и трайно партньорство между САЩ и Румъния", се посочва в съобщението на дипломатическата мисия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на 25 май 2025 г., че Дарил Ниренберг ще бъде новият посланик на САЩ в Букурещ.

Ниренберг е адвокат с над 40-годишен опит във сферата на външната политика и международната търговия, според официалния сайт на американското правителство.

"Той ще ни помогне да укрепим нашите връзки с Румъния, да поддържаме военното си партньорство, да насърчаваме и защитаваме икономическите интереси и интересите в областта на сигурността на Америка в чужбина", посочи тогава американският държавен глава.

Ниренберг беше номиниран официално на 18 юни 2025 г., а на 19 декември беше утвърден за поста с вот на Сената на Съединените щати.