Унгарският премиер Виктор Орбан поиска от ЕС да организира „мисия за установяване на фактите“ и оценка на щетите по тръбопровода „Дружба“ в Украйна. Това по думите на унгарския лидер би могло да помогне за деблокиране на европейското финансиране за Украйна, предаде Ройтерс.

„Унгария подкрепя идеята за мисия за установяване на фактите с участието на експерти, делегирани от Унгария и Словакия, която да провери ситуацията с тръбопровода „Дружба“, казва Орбан в писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Орбан пише, че е наясно с политическите затруднения, причинени от забавянето на огромния заем на ЕС за Украйна. „Моята инициатива има за цел и да бъде улеснено решаването на този въпрос в кратки срокове“, посочва той.

Унгария тази седмица блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“. Украйна твърди, че тръбопроводът все още не е ремонтиран, след като бе повреден от руски удари в края на януари.