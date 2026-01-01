Майката на Ивайло Калушев отменя погребението на сина си, обявено за 22 март. Това съобщи Румен Леонидов, близък приятел на семейството.

"Скъпи сине, Ивик, в последните си земни думи ти ме помоли за прошка, сега е моят ред - аз те моля - прости ми

отменям твоето обявено погребение за 22 март, не мога да позволя този свят ритуал, да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си", пише Стела Димитрова-Майсторова.

Майката на Калушев съобщава, че ритуалът ще бъде в тесен кръг и ще бъде тогава, когато "намерим сили и усетим, че и ти си готов за това".