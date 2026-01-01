Модернизирането на инфраструктурата и инвестициите в кадри са сред ключовите приоритети в транспортния сектор. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в дискусия за ускорено изграждане на свързаността в Югоизточна Европа по време на форума Green Transition Forum 6.0 в София.

„Летищата в региона се нуждаят от разширяване на капацитета. Важен приоритет остава и по-добрата свързаност между железопътния транспорт, пристанищата и пътната мрежа. Зеленият преход и новите технологии са ключови за повишаване на конкурентоспособността на транспортния отрасъл“, посочи той.

„Секторът изпитва сериозна нужда от инженери, ръководители на полети и IT специалисти в авиацията. Затова е необходимо по-тясно партньорство между бизнеса, университетите и обучителните центрове“, каза още министър Пеев.

В рамките на форума Георги Пеев проведе двустранна среща и с министъра на развитието на Гърция Панайотис Теодорикакос. Двамата разгледаха възможностите за общи инициативи на българския и гръцкия транспортен бизнес.

С европейския координатор на коридора Балтийско море – Черно море – Егейско море Марио Мауро бяха обсъдени проектите, с които България, Гърция и Румъния ще кандидатстват по Механизма за свързана Европа.