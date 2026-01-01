Удариха с камък шофьор на влекач край Монтана, съобщиха от полицията.

На 31 май е подаден сигнал за нанесена щета на преминаващ през село Студено буче влекач с водач на 44 ггодини - беларуски гражданин.

При влизане в селото откъм Монтана, е бил хвърлен камък по движещия се влекач.

Камъкът е пробил предното стъкло и е ударил водача, който получил нараняване на главата. Той е отказал да бъде преглеждан в лечебно заведение.

Нанесената щета е в процес на изясняване. По случая се води разследване.