Два сигнала за домашно насилие са били регистрирани в рамките на по-малко от 24 часа от служители на Районното управление в Пирдоп, съобщиха от полицията.

Първият сигнал е подаден около 22:30 часа на 30 май от Златица. По информация на органите на реда баща е нанесъл побой на непълнолетната си дъщеря в семейното жилище. На място незабавно са изпратени полицейски служители, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

За случая е уведомена дирекция „Закрила на детето“. Момичето е прегледано от медицински екип заради оплаквания от болки по тялото, след което е настанено в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Вторият сигнал е постъпил около 18:00 часа на 31 май от село Антон. Жена съобщила, че по време на семеен скандал съпругът ѝ я е бутнал на земята и ѝ е нанесъл удар с ръка.

Извършителят също е задържан за срок до 24 часа.

И по двата случая са регистрирани преписки, а работата по изясняване на обстоятелствата продължава.