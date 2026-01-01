Мощна експлозия във фабрика за фойерверки в района на Магтаб, близо до Салина, разтърси Малта рано тази сутрин, съобщава The Malta Independent.
Взривът е станал около 6:25 ч. местно време и е бил усетен в широк район на страната. Жители от различни населени места съобщават за силна ударна вълна, разлюляни сгради и счупени прозорци.
Malta Fireworks factory explosion this morning around 6.30am. pic.twitter.com/e7PCbjbNUO— Maltese Falcon (@G00se_121) June 1, 2026
По данни на полицията към момента няма информация за сериозно пострадали, като се уточнява, че двама души, намиращи се в близост до района, са били леко ранени от отломки и са получили медицинска помощ за шок.
Аварийни екипи и пожарната служба са изпратени на място, а районът е отцепен, докато продължава разследването. Причините за експлозията все още се изясняват.
No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ— Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026
Очевидци описват няколко последователни взрива и гъст дим, издигащ се над района, като експлозията е била чута дори в отдалечени части на острова.