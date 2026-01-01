Мощна експлозия във фабрика за фойерверки в района на Магтаб, близо до Салина, разтърси Малта рано тази сутрин, съобщава The Malta Independent.

Взривът е станал около 6:25 ч. местно време и е бил усетен в широк район на страната. Жители от различни населени места съобщават за силна ударна вълна, разлюляни сгради и счупени прозорци.

По данни на полицията към момента няма информация за сериозно пострадали, като се уточнява, че двама души, намиращи се в близост до района, са били леко ранени от отломки и са получили медицинска помощ за шок.

Аварийни екипи и пожарната служба са изпратени на място, а районът е отцепен, докато продължава разследването. Причините за експлозията все още се изясняват.

Очевидци описват няколко последователни взрива и гъст дим, издигащ се над района, като експлозията е била чута дори в отдалечени части на острова.