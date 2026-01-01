1 юни отново ще превърне паркове, площади, музеи и театри в сцена на детски смях, музика и цветни емоции. От творчески ателиета и спортни игри до спектакли, концерти и срещи с приказни герои – десетки градове в страната са подготвили специални програми за Международния ден на детето. Ето къде и какво ще се случва:

Радомир

Радомир ще празнува с няколкодневна програма, изпълнена с творчество и забавления.

16:30 ч. – среща с приказните герои Маргаритка, Биби, Мими и Бухалчо в Градския парк

Специална фото и видеозона с 360° видеа и празнични снимки

Общинският исторически музей ще открие и изложбата „Четири сезона“ с рисунки на деца от школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК Радомир.

17:30 ч. – официално откриване в мултифункционалната зала на музея

Сливен

Сливен подготвя два празнични дни за малчуганите. През целия ден – наблюдения с професионални телескопи от Астрономическа обсерватория „Д-р Петър Берон“

16:00 ч. – Бате Ники със сапунени балони и игри на площада пред Общината

16:00 ч. – рисуване върху лица пред Кукления театър

17:00 ч. – детски хепънинг и игри с актьори

18:00 ч. – спектакълът „Бъди ми приятел!“ в Кукления театър

На площад „Хаджи Димитър“ ще има и надуваеми атракциони за деца.

Стара Загора

Третото издание на „Детска игроландия… С любов към България!“ ще съчетае забавление и благотворителност в подкрепа на малкия Теди.

В програмата:

народни игри и спортни предизвикателства

рисуване на лица в цветовете на българския флаг

фотобудка

срещи с приказни герои

музика и DJ програма

демонстрации на бойни изкуства

специална зона за рисуване за най-малките

Общината организира и празничната програма „Днес бъди дете!“.

Шумен

Градската градина в Шумен ще се превърне в голяма зона за игри и творчество.

10:30 ч. – безплатно представление „Карлсон“ в ДКТ „Васил Друмев“

12:00 ч. – конкурс за най-добър театрален костюм

16:00 – 18:00 ч. – творчески ателиета, дърворезба, боди арт, спортни игри, стрелба с лък, шахмат и рисуване на открито в Градската градина

Пазарджик

Лайънс клуб – Пазарджик организира традиционния „Празник на смелостта и добрината“.

Детска площадка до „Тортата“ на площад „Константин Величков“

свободна зона за рисуване и творчески занимания

Русе

Русенските пожарникари ще покажат на децата как изглежда работата на спасителите отблизо.

10:00 – 12:00 ч. – Парка на младежта

демонстрации с пожарен автомобил

водни игри и работа с пожарникарски маркучи

представяне на спасителна техника

Разград

Фестивалът „Шарената въртележка“ ще превърне Северния градски парк в голям детски празник.

спектакълът „Лиско“ с вход свободен

среща с инфлуенсъра Криската

музикално-танцова програма

концерт на Александър Колев

фото кътове и атракциони

Пловдив

Старият град ще бъде изпълнен с музика, театър и творчество.

12:00 – 15:00 ч. – ателие за мозайка в Малката базилика

13:00 ч. – театралното представление „Спящата краставица“ в „Ирини“

17:00 ч. – старт на игрите и футболните активности пред стадион „Христо Ботев“ със забавления за деца и семейства

18:30 ч. – голям детски концерт WE ARE THE CHAMPIONS на Римския стадион

19:00 ч. – приятелски мач България – Черна гора

безплатен вход за деца до 14 години

Ямбол

1 юни

концерти на деца от детски градини и ясли

арт работилници и рисунки на асфалт

детски грим и игри

17:30 ч. – аниматори, танци и пяна парти

Тунджа: забавления в с. Ботево

15:30 ч. – аниматорски игри в с. Болярско

10:00 ч. – „Детска приказна игротека и хоротека“ в с. Козарево

17:30 ч. – празнично събитие в с. Дражево

Стралджа

17:00 ч. – занимателни игри, рисунки на асфалт и лакомства на централната алея

Елхово

17:00 ч. – музика, фокуси, игри и детска дискотека

Болярово

18:00 ч. – празник с приказни герои, танци и изненади на градския площад

Свищов

футболен турнир за Купата на кмета с участието на детски отбори от цялата страна

Асеновград

10:00 ч. – детско парти в Градския парк със Стич, игри и аниматори

18:00 ч. – празничен концерт в НЧ „Родолюбие“

Раднево

16:30 ч. – празникът „Дъга от мечти“ на площад „Коста Рашев“

интерактивен спектакъл „Академия Магика“

музика, танци, игри и анимации

Навсякъде атмосферата обещава едно и също – много усмивки, музика и споделени моменти. А най-хубавото е, че повечето събития са с вход свободен и са подготвени така, че и децата, и родителите да си тръгнат с красиви спомени от празника.

Стара Загора

Зоопаркът в Стара Загора отново ще отвори врати с вход свободен за всички деца и младежи до 18 години.

безплатно пътуване за деца и младежи до 18 години с автобусите и тролейбусите на градския транспорт

11:00 ч. – старт на празничната програма в Зоопарка

арт занимания с участието на Художествена галерия – Стара Загора

алея за игри и рисуване на асфалт

творчески приключения и забавни игри сред природата

вкусни изненади и подаръци за най-малките

Варна

За трета поредна година Варна организира мащабен детски фестивал с десетки безплатни активности.

безплатен достъп до изложбите „Живи динозаври“ и „Гигантски насекоми“ до Пантеона в Морската градина

В Морската градина

демонстрации по ръгби, фехтовка, таекуондо и спортни танци около „Кривото“ дърво

Фестивал „Талантите на Варна“

двудневна сцена с детски танцови, вокални и театрални формации под Пантеона

Добричка община

село Одърци

12:00 ч. – празнична програма пред кметството

участие на деца от детската градина

самодейци от читалището

оркестър „Звъника“ от Варна

почерпка за всички деца

село Свобода

18:30 ч. – начало на празничната програма

участие на Детски танцов състав „Жътвари“

изпълнения на Студио „Сарандев“

музика от оркестър „Шуменска наслада“

клоунът Веселушко ще забавлява децата

празнична заря вечерта

Пазарджик

Центърът на Пазарджик ще се превърне в голям карнавален празник.

празнична програма на площад „Константин Величков“

карнавално шествие

циркови демонстрации

куклено-марионетно шоу

сапунени мехури

фейс пейнтинг

игри и срещи с любими маскоти

„Празник на смелостта и добрината“, организиран от Лайънс клубовете в града

Габрово

Габрово кани децата на следобеден празник с музика, спорт и творчество.

16:30 ч. – спектакълът „Градът на мечтите“ на площад „Възраждане“

17:30 ч. – артистична програма в „Градинката с мечето“

творчески ателиета

изработване на хвърчила

спортни игри и семейни състезания

снимки с приказни герои

360-градусова атракция

18:00 ч. – концерт на Фолклорен ансамбъл „Габровче“

Петрич

18:30 ч. – приказно дефиле на герои от приказки и анимации

шествието тръгва от сградата на Общината

19:00 ч. – награждаване в градския парк

игри и анимации с парти агенция „Бобо“

магическо шоу на илюзиониста Мърдок

Ловеч

Площад „Екзарх Йосиф I“ ще се превърне в празник на книгите и въображението.

10:00 – 15:00 ч. – инициативата „Малки читатели – големи истории“

срещи с детски автори

творчески работилници

изработване на маски и фигурки

рисуване на знаменца

създаване на „НАЙ-ДЪЛГАТА РИСУНКА“

„Минутка за приказка“ на всеки 30 минути

Военни формирования

10:00 ч. – отворени врати във военните формирования в Смолян, Шумен и Мусачево

10:30 ч. – отворени врати във формированието в Сливен

Навсякъде атмосферата ще бъде една и съща – много музика, смях, шарени балони и щастливи детски лица. А най-хубавото е, че голяма част от инициативите са с вход свободен, така че всеки може да избере своето място за празника и да подари на децата един наистина специален ден.