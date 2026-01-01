София се готви за един истински пъстър и усмихнат 1 юни. От зоопарка и музеите до парковете, сцените на открито и творческите ателиета – в столицата малките празнуващи ще могат да се срещнат с животни, да рисуват, да танцуват, да се качат на пожарна кола или дори да се потопят в света на влаковете и книгите. Ето част от най-интересните събития, които ще превърнат Деня на детето в незабравим празник за цялото семейство.

Едно от най-очакваните места и тази година е Зоологическа градина – София, където всички деца и младежи до 18 години ще влизат безплатно. Освен среща с животните, посетителите ще могат да се включат в творчески инициативи, семейни игри и екологични занимания. Малчуганите ще рисуват с тебешири, ще изработват мозайки от истинска вълна и ще участват в мащабна арт акция с пластмасови капачки, посветена на красивото земеродно рибарче – символ на чистата природа.

Празнично настроение ще има и в Северен парк, където район „Надежда“ организира голям детски фестивал с куклен театър, музика, танци и десетки активности. Специален кът на Фондация „Нашите недоносени деца“ и Център „Малки чудеса“ ще предложи сензорни игри, творчески занимания и двигателни предизвикателства. Децата ще могат да играят традиционни игри, да рисуват и да преминават през забавни маршрути за баланс и координация. Вечерта празникът ще завърши с концерт и много музика.

Район „Илинден“ също е подготвил истински празничен маратон. В парк „Св. Троица“ децата ще се включат в хокейни демонстрации, роботика, творчески ателиета и музикална програма. Особен интерес обещава „Денят на отворените врати“, организиран заедно с Факултета „Пожарна безопасност и защита на населението“, където малчуганите ще могат отблизо да разгледат пожарна техника, да наблюдават демонстрации и да се почувстват като истински спасители.

Празникът ще продължи и в район „Витоша“, където на площад „Знаме на мира“ ще има състезателни игри, танцови анимации, рисуване на лица, работилници за маски, детска дискотека и срещи с приказни герои и супергерои. Организаторите обещават два часа, изпълнени с музика, смях и много настроение.

За любителите на изкуството Домът на културата „Средец“ ще отвори врати за празник на творчеството. Атриумът ще се превърне в огромно арт пространство, където децата ще рисуват върху мрамор, ще участват в ателиета и интерактивни игри, а вечерта ще бъде открита първата детска галерия „Артеанци“ с изложба на 9-годишната художничка Матилда Финци. Събитието поставя началото и на лятната инициатива „Артеанци – рисуваме София“.

Централна гара София също ще се включи в празника с инициативата „Гара за малки читатели“. Пространството на гарата ще се превърне в място за книги, музика и въображение. Малките посетители ще могат да се срещнат с детски автори, да чуят песни, да разгледат клубовете по железопътен моделизъм и да научат повече за света на влаковете. Организаторите са подготвили и специални изненади за децата през целия ден.

Любознателните малчугани могат да посетят и Националния политехнически музей, който на 1 юни ще посреща безплатно всички деца до 10 години. Там те ще могат да разгледат впечатляващи експонати, свързани с историята на науката и техниката, а придружителите им ще ползват преференциални билети.

Тази година 1 юни в София обещава не просто събития, а истински празник на детството – с повече време навън, повече споделени емоции и повече поводи за усмивки. А най-хубавото е, че почти навсякъде входът е свободен или с преференциални условия за децата, така че всяко семейство може да открие своето специално място за празника.