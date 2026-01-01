Пожар изпепели две къщи и взе жертва в Тетевен, съобщи NOVA.

Пламъците са тръгнали в ранния следобед днес от имот, обитаван от двама братя. По непотвърдена информация единият от тях, който бил тежко болен и на легло, е загинал.

По информация на МВР пожарът възникнал в здание, в което имало множество складирани вещи. Пламъците обхванали намиращата се в съседство къща, но са овладяни. Имотът, откъдето е тръгнал огънят, продължава да гори. Два противопожарни екипа от Тетевен и един от Ябланица са на място.

Районът е отцепен с полиция.