/ БТА

Мъж загина при пожар в хотел в Слънчев бряг, предаде NOVA. Огънят пламна този следобед, жертвата е 47-годишен работник.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас са съобщили пред БТА, че сигналът е подаден около 16:52 ч., първоначално за горяща стая в хотела. На място са изпратени три противопожарни екипа. Всички гости и служители на хотела са били евакуирани. 

Слънчев бряг
БТА

Пожар хотел зенит слънчев бряг
БТА

Пожар хотел зенит слънчев бряг
БТА

По данни на други служители трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Има данни и че огънят е тръгнал от климатична инсталация. 

Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците. 

Пожар хотел зенит слънчев бряг
БТА

Пожар хотел зенит слънчев бряг
БТА

Пожар хотел зенит слънчев бряг
БТА

Изгорели са три стаи от хотела.

Работата на екипите по гасенето на огъня продължава и в момента. Районът е отцепен. Служители на хотела раздават вода на гостите на хотела. 

БТА, NOVA
Последвайте ни

Бургас