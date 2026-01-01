Европейският съюз има нужда от повече стабилност, сигурност и силна политика на сближаване, както и от устойчива селскостопанска политика, която да гарантира спокойствието на европейските граждани - това заяви премиерът Румен Радев по време на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя от своя страна напомни на българския премиер, че страната ни има три месеца, за да довърши започната реформа по отношение функциите на главния прокурор и антикорупционната комисия, за да получи страната ни спрените 370 милиона евро по ПВУ.

Според Радев България има стратегическо значение за стабилността на Югоизточна Европа, както и важна роля за диверсификацията на енергийните доставки в региона.

Премиерът посочи, че през последните пет години политическата нестабилност и проблемите с върховенството на закона са възпрепятствали развитието на страната, но в момента ситуацията се променя. По думите му България вече има стабилно правителство с ясен реформаторски курс, насочен към икономически растеж, стабилизиране на бюджета, борба с корупцията и засилване на сигурността и отбраната.

Радев подчерта, че Планът за възстановяване и устойчивост не се разглежда единствено като финансов инструмент, а като възможност за провеждане на дългосрочни реформи. Той призна, че страната е изостанала през последните години, но увери, че правителството е амбицирано да навакса и да изпълни необходимите условия до края на август 2026 година.

Министър-председателят благодари за подкрепата на Европейската комисия и отбеляза, че приетите законодателни промени, свързани с антикорупционната комисия и реформите около главния прокурор, вече са помогнали за отключването на първия транш от европейските средства.

В изказването си Радев обърна внимание и на значението на българската енергийна система за региона. Той заяви, че Планът за възстановяване и Фондът за справедлив преход ще подпомогнат плавния преход към по-чиста енергия, изграждането на нови индустриални зони и създаването на нови работни места.

Премиерът посочи още, че България разчита на европейска подкрепа за реализирането на мащабен воден проект за възобновяема енергия, който ще се превърне в най-голямата помпено-акумулираща станция в страната и ще има важно значение за енергийната сигурност в региона.

По думите му ЕС трябва едновременно да инвестира в конкурентоспособност, сигурност и политика на сближаване, за да запази стабилността си в дългосрочен план. Радев увери, че България ще използва механизма SAFE за модернизиране на отбранителните си способности.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че приемането на еврото ще донесе реални ползи за българските граждани и бизнеса. Според нея общата европейска валута ще улесни плащанията и пътуванията, а компаниите ще имат по-добър достъп до възможностите на единния европейски пазар. Според нея преходът към еврото е преминал спокойно и организирано и го определи като общ успех.

Тя поздрави България и за резултатите от последните парламентарни избори, които според нея ще осигурят така необходимата стабилност за страната и региона.

Сред основните теми на разговорите между двамата са били реформите по Плана за възстановяване и устойчивост. Председателят на ЕК подчерта, че програмата „Следващо поколение ЕС“ вече носи конкретни резултати, като България е получила близо 3,3 милиарда евро европейско финансиране. Тя обаче предупреди, че срокът за усвояване на средствата изтича през август 2026 година и реформите трябва да продължат с ускорено темпо.

Особен акцент беше поставен върху борбата с корупцията. Урсула фон дер Лайен приветства напредъка на България и подчерта значението на новата антикорупционна комисия, която според нея трябва да работи независимо и ефективно.

Тя отбеляза още, че реформите в прокуратурата и промените в законодателството са ключови за по-успешното разследване на корупционни престъпления и могат да отключат близо 370 милиона евро допълнително европейско финансиране за страната.

"Искам да подчертая добрия прогрес, който България постигна в областта на борбата с корупцията. Създаването на антикорупционен орган е ключово за ефективно изкореняване на корупцията на всички нива. Това, което е от най-голямо значение, е, че този орган може да работи независимо. В този контекст много приветствам, че законодателните процедури вече са в ход. Вашето правителство е на път да достигне тази значителна цел. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се засилят функциите му за антикорупционни разследвания. Тези два стълба позволят да бъдат отключени почти 370 милиона евро замразени средства за България", заяви Фон дер Лайен.

Тя каза още, че Европейската комисия ще продължи да подкрепя България в прехода към чиста енергия чрез Фонда за справедлив преход. За зелени инвестиции по програмата „Следващо поколение ЕС“ са предвидени около 1,2 милиарда евро.

По време на срещата са били обсъдени и бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС, войната в Украйна, сигурността по външните граници на Съюза и кризата в Близкия изток.

„Заплахите по източната граница са предизвикателство за цяла Европа“, заяви председателят на ЕК и подчерта ролята на България за сигурността на източния фланг на НАТО и Европейския съюз.

Тя съобщи още, че по механизма SAFE страната може да получи подкрепа в размер на 3,2 милиарда евро, като Европейската комисия е готова да продължи работата по финализиране на кредитното споразумение.

Радев е в Брюксел от вчера, след като посети и френската столица Париж. В програмата на белгийската министър-председателя са предвидени срещи и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Разговорите ще бъдат свързани със справедлив европейски бюджет, пълноценна кохезионна и селскостопанска политика, както и ефективното изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост. Акцент ще бъде поставен и върху Фонда за конкурентоспособност, така че той да не задълбочава икономическите различия между държавите членки.