Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД-Плевен Калоян Къдрийски представи пред Общинския съвет какви мерки се прилагат за разрешаване на проблемите с водоснабдяването. Той бе изслушан в началото на редовното заседание на съвета.

В своето изложение управителят на ВиК представи предприетите действия по отношение на водоснабдителните групи „Долна Митрополия“ и „Крушовица“, както и за възстановяване на водоизточниците в района на бившата рафинерия „Плама“.

По повод „Плама“ Къдрийски посочи, че са обследвани пет шахтови кладенеца, сключен е договор за възстановяване и използване на четири от тях; почистени са санитарно-охранителните зони; възстановени са оросителните и инфилтрационните ровове към кладенците.

Пред общинските съветници Къдрийски посочи, че от края на 2025 г. дружеството е започнало програма за намаляване на загубите с т.нар. „меки мерки“, които включват локализиране на скрити течове, внедряване на нови технологии за откриване на аварии, използване на акустични логери, изграждане на система за анализ и мониторинг. С тези мерки, посочи Къдрийски, след открити и отстранени аварии са спестени около 65 литра в секунда.

Въведен е и нов подход за идентифициране на проблемни участъци с най-големи загуби. Той включва анализ на оттока в канализационната мрежа, наблюдение на денонощните профили и измерване на инфилтрацията.

Като част от мерките за намаляване на загубите ВиК продължава зонирането на водопроводната мрежа, управлението по дебит и налягане и изграждането на хидравлично обособени райони.

По повод инвестиционните проекти и реконструкции управителят на ВиК, той каза, че са подготвени за реконструкция райони в квартал „Мара Денчева“, бул. „Христо Ботев“, „Девети квартал“, жк. „Сторгозия“ и жк. „Дружба“ - ниска и висока зона.

Къдрийски съобщи още, че ВиК работи по проект по програма „Околна среда“ (2021-2027). Той включва реконструкция на водоснабдителни системи и на канализационна инфраструктура, модернизация на съоръженията, инженеринг, строителство и авторски надзор.

Разрешаването на проблема с водоснабдяването на Плевен ангажира много институции - както ВиК дружеството, така и неговия принципал „Български ВиК холдинг“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите с неговите подразделения, басейнови дирекции, както и Общинския съвет, коментира Къдрийски.

Изслушването на управителя на водоснабдителното дружество продължи с въпроси от страна на общинските съветници.