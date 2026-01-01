/ istock

В Плевен е въведена в експлоатация нова система за локализиране на скрити течове по водопроводната мрежа, базирана на корелатори за шум с вградени логери.

Това съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД (ВиК) в Плевен във връзка с отчет на напредъка в изпълнението на мерките за осигуряване на водоснабдяване в областта.

Още при първоначалното прилагане на системата са локализирани три аварии в квартал „Сторгозия“. Първата от тях е отстранена вчера. Системата допринася за по-бързо откриване на аварии и за намаляване на загубите на вода, допълват от ВиК-Плевен.

От дружеството информират още, че за всички кладенци от водоснабдителни групи „Биволаре“, „Долна Митрополия“ и „Крушовица“ са осигурени резервни помпени агрегати и електрическо оборудване.

Мярката се изпълнява постоянно и позволява своевременна реакция и бързо възстановяване на работата на съоръженията при възникване на аварийни ситуации. Осъществява се непрекъснат дистанционен контрол чрез диспечерския пункт. Паралелно с това ежедневно се извършват обходи и ревизии на място на всички водоизточници и оросителни ровове с цел превенция и ранно установяване на рискове. 

В ход са подготвителни дейности и огледи за основно почистване на дренаж „Езерото“ към помпена станция „Крушовица“ - втори подем, като за изпълнение на дейността ще бъде използвана тежка специализирана техника. За осигуряване на целогодишен достъп до обекта е изграден ведомствен път.

От ВиК съобщиха още, че са в процес на проучване пет шахтови кладенци, собственост на „Нова Плама“, с цел оценка на възможностите за включването им във водоснабдителната система.

Паралелно с това се реализира инвестиционен проект „Изграждане на водопровод за подхранване на шахтови кладенци от Водоснабдителна група „Биволаре“ чрез инфилтрационни ровове“. Той е във фаза технически проект. Избран е изпълнител за проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. 

От водоснабдителното дружество допълват, че е обявена процедура за избор на инзпълнител за изработвае на инвестиционни проекти за рехабилитация и доизграждане на водопроводната мрежа в Плевен с обхват квартал „Мара Денчева“, бул. „Христо Ботев“, „Девети квартал“, „Дружба“ - ниска зона, „Централна част“ - висока зона, квартал „Сторгозия“ - висока зона, както и реконструкция и рехабилитация на външен водопровод от напорен резервоар (НР) „4-ти км“ до НР „Скобелев парк“.

Заради проблемите с водоснабдяването в Плевен и региона през миналата година бе сформиран Областен кризисен щаб. Първоначално той се събираше на заседание всяка седмица. Своя отчет представят институции, ангажирани с проблема.

След възстановяване на редовното водоподаване към Плевен, с решение на областния управител инж. Мартин Мачев от края на октомври, заседания на щаба се провеждат един път месечно. До този момент са проведени тринадесет заседания.

