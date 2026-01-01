Европейски съюз ще постави на масата въпроса за евентуално активиране на клаузата за взаимна помощ след ескалацията на войната с Иран, която засегна територията на държава членка, предаде АФП.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър в ранните часове на понеделник, а други два бяха прехванати. Инцидентът доведе до евакуация на базата и на прилежащия район.

Говорител на Европейската комисия уточни, че досега не е обсъждано задействането на член 42 от Договора за ЕС, който задължава 27-те държави членки да окажат помощ при въоръжена агресия срещу една от тях.

На въпрос дали Брюксел се подготвя за подобна стъпка при по-нататъшна ескалация, говорителката Паула Пиньо заяви, че темата ще бъде разгледана в рамките на предстоящите срещи през следващите дни.

„Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми. Засега такава дискусия не е провеждана“, посочи тя.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че макар Кипър да „не е бил цел“ на атаката с дрон, ЕС стои твърдо зад своите държави членки.

„Стоим колективно, твърдо и недвусмислено зад нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха“, написа тя в X.

Кипър в момента председателства ротационно Съвета на ЕС. Неформалната среща на министрите по европейските въпроси, планирана за понеделник и вторник в страната, беше отложена.

Ирански заплахи за ракетни удари по Кипър

Високопоставен представител на иранската Ислямска революционна гвардия отправи заплаха, че Техеран ще подложи Кипър на ракетен обстрел, твърдейки, че САЩ са увеличили значително военното си присъствие на острова, съобщи кипърският вестник „Филелефтерос“, позовавайки се на ирански медии.

Генерал Сардар Джабари, цитиран от агенция „Хабар Фури“, заяви, че Вашингтон е прехвърлил по-голямата част от бойните си самолети в Кипър и предупреди, че това ще предизвика суров отговор.

„Американците са прехвърлили повечето си самолети в Кипър. Ще изстреляме ракети срещу Кипър с такава интензивност, че американците ще бъдат принудени да напуснат острова“, каза той.

По-рано днес говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви, че няма потвърждение за ирански ракети, насочени към Кипър. По думите му два дрона са били неутрализирани над острова и са били насочени към британската военновъздушна база Акротири, която е била ударена повторно през нощта.

Обстрелът доведе до евакуация на цивилното население в района на базата.

Британското правителство заяви, че Обединеното кралство не е във война, въпреки ударите срещу Акротири, но допълни, че би позволило на САЩ да използват британските бази в Кипър по време на конфликта с Иран.

По обяд беше евакуирано и гражданското летище в Пафос заради подозрителен летящ обект, като по-късно летището беше отново отворено.

Въпреки че въздушното пространство на Кипър остава отворено, авиокомпаниите Lufthansa и easyJet отмениха днешните си полети до острова.