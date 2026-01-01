Обстановката в Близкия изток остава усложнена на фона на ескалиращия конфликт, а въздушният трафик в региона продължава да бъде сериозно затруднен. В отговор българските институции предприеха координирани действия за евакуация на сънародници – осигурени са няколко самолета и се водят разговори с авиокомпании и партньори от ЕС за организиране на полети при първа безопасна възможност. Започват и извънредни полети от летищата в Обединени арабски емирства за блокирани пътници, съобщи Николай Младенов, който призова засегнатите да изчакат инструкции от авиокомпаниите. Междувременно държавният глава Илияна Йотова обяви след среща със службите за сигурност, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България.

Ситуацията с полетите в Обединените арабски емирства продължава да е сложна заради събитията в региона, но има добри новини, написа днес в социалната мрежа "Фейсбук" Николай Младенов, върховният представител на Съвета за мир в Газа.

"Генералната администрация за гражданска авиация обяви, че започват извънредни полети от летищата, за да помогнат на блокираните пътници да се приберат у дома. Графиците ще бъдат съобщени директно от авиокомпаниите на всеки според дестинациите", посочи Младенов.

"Моля ви, ако сте сред засегнатите, НЕ ОТИВАЙТЕ на летището на своя глава, изчакайте да ви се обадят с детайлите за датата и полета от авиокомпанията. Така ще избегнете суматохата и всичко ще мине по-гладко. Спазването на инструкциите наистина помага да се улеснят нещата за всички", допълва върховният представител.

Междувременно Министерството на транспорта и съобщенията предприе своевременни действия за осигуряване на въздушен транспорт за евакуиране на български граждани от Близкия изток. Още от 28 февруари 2026 г. се провеждат разговори с ръководствата на всички български авиокомпании, които разполагат със самолети или осъществяват дейност в региона, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В рамките на тези действия се уточняват наличните въздухоплавателни средства, възможностите за осигуряване на необходимите слотове за излитане и кацане, както и оперативните параметри на евентуалните полети. Процесът се осъществява в тясна координация с Министерството на външните работи, компетентните национални институции, партньорски държави в региона и държавите членки на Европейския съюз. Водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на българските граждани и създаването на условия за тяхното своевременно прибиране при първа безопасна възможност.

Към момента са осигурени два самолета Airbus A330 с капацитет по 327 места, един Airbus A321 с 220 места и до пет самолета Airbus A320 със 180 места всеки. При наличие на необходимите условия за безопасност, те могат да бъдат ангажирани за изпълнение на евакуационни полети в кратки срокове. Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет. Правителственият самолет Airbus A319 също е приведен в готовност за участие в евакуационни операции при необходимост.

От своя страна президентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В срещата участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“. Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност.

Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.

Президентство, пресцентър

Ако сте блокирани в Дубай и Абу Даби, ето какво да сторите

Във връзка с усложнената обстановка в региона на Близкия изток, от Министерството на външните работи (МВнР) по-рано съобщиха, че продължават да работят активно с цел осигуряване на най-ефективни и безопасни възможности за съдействие на българските граждани, краткосрочно пребиваващи в страните от региона.

"Препоръчваме на българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България. Обръщаме внимание на българските граждани, планирали или планиращи пътувания в региона или транзитно преминаване през засегнатите държави, да отчитат актуалната обстановка и обявеното ниво на риск за съответната страна в уебсайта на МВнР. Приканваме всички български граждани, намиращи се в засегнатите държави: Израел, Иран, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания, Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти", посочват от външното ни ведомство.

Към момента въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18.00–09.00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени.

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086

От Министерството на външните работи съобщиха, че поддържат постоянна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, както и с кабинета на Министър-председателя, за да се гарантира своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.

От МВнР посочват още: "При необходимост от консулско съдействие, можете да се обърнете към дипломатическите и консулските представителства на Република България за съответния регион https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo. В държави, в които няма наше дипломатическо или консулско представителство, българските граждани могат да потърсят съдействие от дипломатическо или консулско представителство на друга държава-членка на Европейския съюз за издаване на Временен документ за пътуване на ЕС (Emergency Travel Document)".

От Министерство на туризма съобщиха, че 1092 български туристи са в страните от Близкия Изток.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба". При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.