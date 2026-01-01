Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на Областната дирекция (ОД) на МВР - София. Той бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов, съобщиха от пресцентъра на МВР. Досегашният директор на структурата бе Тихомир Ценов.

Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител.

Смени по върховете на полицията: Кои са новите директори в София, Пловдив, Кюстендил и Перник

Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

По-рано днес пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов заяви, че вече няколко пъти се е срещал със служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, за да докладва резултатите от работата на СДВР, но не са разговаряли по кадрови въпроси. С мен разговори за моето бъдеще не са водени, добави Николов. Той уточни, че не е имало конкретни насоки от страна на министъра към работата на СДВР.