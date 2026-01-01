Германия няма да участва в американско-израелските атаки срещу Иран, заяви днес външният министър Йохан Вадефул, докато конфликтът в Близкия изток продължава да се разраства, предаде ДПА.

Германското правителство „няма намерение да участва“, заяви Вадефул пред радиостанцията „Дойчландфунк“ (Deutschlandfunk) два дни след началото на мащабните американски и израелски атаки срещу Ислямската република.

За разлика от Обединеното кралство, което позволява на САЩ да използва британски бази в региона за унищожаване на ирански ракети и площадки за изстрелване на ракети, Германия не разполага с подобни бази около Иран. „Ние също така не разполагаме с необходимите военни ресурси“, заяви Вадефул.

Въпреки това министърът заяви, че германските войници „ще се защитават, ако бъдат атакувани“. Подразделения на Бундесвера (германската армия) в момента са разположени в Йордания и Ирак. „От германска гледна точка няма да има други мерки освен това“, добави той.

В отговор на въпрос дали нападението срещу Иран противоречи на международното право, Вадефул заяви: „Разбира се, че има съмнения за това, няма спор по този въпрос“. Той подчерта, че „Иран представлява значителна заплаха не само за Израел и региона, но и за Германия и Европа“.

Вадефул подчерта, че „значителната балистична ракетна програма“ на Техеран включва ракети с обсег, представляващ заплаха и за Европа. Иранският режим „винаги е бил решен“ да „действа срещу Европа и европейските интереси“ и заплашва Германия с „тероризъм“, посочи той.

Министърът изтъкна също заплахата от Иран „да предприеме кибератаки срещу Германия“ и припомни, че Техеран подкрепя войната на Русия в Украйна.