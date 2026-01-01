Задържаха двама братя за сбиване и агресия към полицаи в ломското село Златия, съобщиха от полицията.

На 27 февруари е подаден сигнал от мъж за скандал, прераснал в сбиване между две групи мъже в центъра на селото.

Пререканиетое било между двамата братя - на 21 и 19 г., които заедно с 25-годишен мъж, са нанесли удари с ръце в лицето на двама мъже - на 43 и 29 г.

Пострадалите посетили болницата в Лом. При посещението на сигнала двамата участници в сбиването са проявили неуважение към полицейските служители, като отправили към тях обиди и нецензурни думи.