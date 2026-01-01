Турция следи внимателно и отблизо развитието на ситуацията в Иран и региона на фона на ответни ирански атаки след първоначални удари на Израел и САЩ.

В Турското министерство на вътрешните работи се е състояло съвещание, председателствано от министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, посветено на въпроси за повишаване на сигурността по границата на Турция с Иран.

„Турция поддържа безкомпромисна позиция по отношение на граничната сигурност, обществения ред и управлението на миграцията. Същевременно развитието на ситуацията се следи момент по момент и всички звена са в повишена готовност и продължават да изпълняват задълженията си“, посочи турският вътрешен министър пред ТРТХабер.

На заседанието са били обсъдени мерки за поддържане на граничната сигурност на Турция на най-високо ниво, както и предприемане на допълнителни мерки срещу незаконните миграционни движения. Разгледани са и сценарии, които да се прилагат в кризисни ситуации, като е подчертана необходимостта от засилване на междуинституционалната координация.

Събитията в региона повишиха напрежението и в съседните на Иран държави, сред които е Турция, отбелязва сайтът „Хаберлер“. Турция има 534-километрова сухопътна граница с Иран.

Междувременно Центърът за борба с дезинформацията на Дирекцията по комуникации към турското президенството отрече появили се в социалните мрежи твърдения за обезвредени 80 000 мини на границата между Турция и Иран.

„Операциите по разминиране, извършвани по турско-иранската граница, са дейности, планирани в рамките на международните задължения и целят не отслабване на граничната сигурност, а по-скоро повишаване на нейната ефективност чрез съвременни системи за сигурност“, се посочва в изявление на Дирекцията в профила ѝ в социалната мрежа ЕнСосял.