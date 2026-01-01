Ежедневният прием на колагенови добавки може да подобри еластичността и хидратацията на кожата, но не е средство за спиране на бръчките, сочи нов научен преглед.

Анализът обхваща 113 клинични изпитвания с близо 8000 участници, съобщи „Евронюз“. Учените заключават, че приемът на колаген под формата на таблетки или прах носи реални ползи за кожата при продължителна употреба, но не представлява бързо решение срещу стареенето. Данните сочат и възможен положителен ефект при износване на ставите, болка и скованост при остеоартрит.

Колагенът е протеин, който организмът произвежда естествено и подпомага здравината на кожата, ноктите, костите и съединителната тъкан. С възрастта производството му намалява, а съществуващият колаген се разгражда по-бързо. Тютюнопушенето и излагането на слънце ускоряват този процес. Около менопаузата жените губят приблизително една трета от кожния си колаген, отбелязват изследователите, публикували резултатите в Aesthetic Surgery Journal Open Forum.

Съществуват различни видове добавки, включително морски, говежди и веган варианти, но прегледът не установява съществена разлика в ефективността им. Авторите от Университета „Англия Ръскин“ подчертават, че много от проучванията са финансирани от индустрията за хранителни добавки и че често се правят преувеличени твърдения за подмладяващ ефект. Настоящият анализ не е получил индустриално финансиране.

Проф. Лий Смит, един от водещите автори, заяви, че колагенът не е универсално решение, но има доказуеми ползи при редовна употреба, особено за кожата и остеоартрита. По думите му подобрената хидратация и тонус могат да създадат по-младежки вид, но добавките не трябва да се разглеждат като директно средство срещу бръчки.

Специалисти напомнят, че храненето също играе важна роля. Витамин C подпомага образуването на колаген и се съдържа в цитруси, горски плодове, зелени зеленчуци, чушки и домати. Цинкът, който се намира в месото, птиците, сиренето, морските дарове, ядките и пълнозърнестите храни, също участва в синтеза му. Повечето добавки са от животински произход и не са подходящи за вегани, но организмът може да произвежда колаген от аминокиселините в растителните протеини като бобови култури.

Председателят на Британската асоциация по дерматология д-р Тамара Грифитс приветства изследването, но подчерта необходимостта от по-целенасочени и дългосрочни дерматологични проучвания.