Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е „натъжен“ от смъртта на аятолах Али Хаменей, убит при израелско-американски удари срещу Иран, предаде Франс прес.

„С тъга научих за смъртта на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след атаките вчера“, се казва в съобщение, публикувано в "Екс". В него Ердоган изразява „съболезнованията“ на Турция към иранския народ.

Международната общност реагира разнопосочно на новината за смъртта на Хаменей. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнованията си към иранския народ, заявявайки, че е "натъжен" от новината. В същото време Китай и Русия осъдиха действията като „сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Иран“, докато Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху приветстваха новината, определяйки я като възможност за промяна в Иран. Тези реакции подчертават геополитическото значение на събитието и потенциалните последици за световния ред.