Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък заяви в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“, че настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици. „Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, поясни президентът на САЩ.

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание „Атлантик“. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

В разговор с журналист от финансовата информационна телевизия Си Ен Би Си той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Доналд Тръмп не се е появявал публично от началото на войната, обявена с предварително записано видео съобщение, както и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио.

Оманският министър на външните работи смята, че вратата за дипломация между САЩ и Иран остава отворена, въпреки че напрежението между двете държави продължава, предаде Ройтерс.

Оман действа като посредник в ядрените преговори между САЩ и Иран. „Продължавам да вярвам в силата на дипломацията да реши този конфликт. Колкото по-скоро разговорите бъдат подновени, толкова по-добре е за всички“, написа в Екс оманският външен министър Бадр ал Бусайди.

Израел с нови атаки в Техеран, разшири ударите и по цели в Ливан

Междувременно САЩ и група арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност, предаде ДПА.

В съвместно изявление на Държавния департамент на САЩ, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари“ на Иран са били насочени срещу суверенна територия, че са изложили на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура.

В изявлението се добавя, че „насочването срещу цивилни и срещу държави, които не участват във военните действия, е безразсъдно и дестабилизиращо поведение“. Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“ и потвърдиха „правото си на самоотбрана“.

САЩ и Израел нанасят удари по цели в Иран от събота. Техеран отговори с удари срещу Израел и американски военни бази в региона, като има съобщения за атаки в Йордания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Ирак.