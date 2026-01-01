Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства обяви снощи, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук, съобщи във Facebook Николай Младенов.

От 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето. От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водит с леки странични щети, написа той.

По думите му падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите са реагирали мигновено.

"Всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт", подчерта Младенов.

Той посочи, че ситуацията в ОАЕ е спокойна.

"Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет", увери Младенов.