Българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов заяви, че за него е чест и огромна отговорност, че беше номиниран да поеме роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа.

Белият дом обяви състава на Съвета за мир в Газа с върховен представител Николай Младенов

"За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа Младенов във Фейсбук.

Особено съм благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно, посочва той.

"Сега, започвайки втората фаза на примирието, нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт. Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците:, пише още той.

Благодаря за продължаващата подкрепа на посредниците и всички партньори, които правят възможен началото на този критичен преход, заключва Младенов.