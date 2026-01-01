Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - обяви днес началото на втората фаза от плана за прекратяване на конфликта в Газа - създаването на технократско правителство в анклава, предаде Ройтерс.

CNN съобщи, че българският политик и дипломат Николай Младенов ще бъде назначен на поста директор на Съвета за мир в Газа. Това е органът, който се предвижда да бъде създаден съгласно плана за прекратяване на огъня, представен от Тръмп миналата есен.

Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху (ВИДЕО)

"САЩ очакват "Хамас" да спази напълно задълженията си, включително незабавното връщане на тялото на последния загинал заложник. Ако не го направи, ще има тежки последици", написа Уиткоф в "Екс". Той не даде подробности за новото управление в ивицата Газа. Белият дом също не даде повече информация.

Вторият етап от мирния план е съсредоточен върху разоръжаването на групировката, пише Асошиейтед прес.

Припомняме, че на 8 януари израелският премиер Бенямин Нетаняху също обяви, че Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир.