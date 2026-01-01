Бившият български външен министър и специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес Николай Младенов, който вчера беше предложен за генерален директор на Съвета за мир в Газа, се срещна днес с високопоставен представител на Палестинската автономна власт на Западния бряг, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че срещата се осъществява в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се стреми да придвижи напред мирния си план за бъдещето на палестинския анклав.

Тръмп се очаква да обяви състава на Съвета за мир в Газа този месец, възможно e да стане още следващата седмица, каза американски служител. Определян като част от преходното правителство на анклава, Съветът е важен елемент от съставения от няколко етапа план на държавния глава на САЩ за спиране на войната между Израел и "Хамас".

БГНЕС / X

Младенов, който се очаква да представлява Съвета на място в Газа, се срещна днес с вицепрезидента на Палестинската автономия Хюсеин ал Шейх в Рамала, административен център на окупирания Западен бряг, съобщи палестинският представител в "Екс".

Двамата са обсъдили "ситуацията в Газа, пътищата за придвижване на втория етап от мирния план и механизмите за прилагането му", каза Ал Шейх.

Той допълни, че е поставил акцента върху "ситуацията в ивицата Газа" и "начините за преминаване към втория етап" на крехкото примирие между Израел и "Хамас", което е в сила от октомври, посочва Франс прес.

Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху (ВИДЕО)

На срещата е била обсъдена също настоящата ситуация в Западния бряг, по-специално "ескалацията на нападенията и насилието от страна на еврейските заселници" срещу жителите на палестинската територия, окупирана от Израел от 1967 г.

Дискусиите в Рамала последваха вчерашното посещение на Младенов в Израел, където той се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента Ицхак Херцог, припомня АФП.

Не се очаква Младенов да се срещне с палестинския президент Махмуд Абас, каза източник, запознат с въпроса. Съгласно плана на Тръмп Палестинската автономия ще трябва да поеме контрола над Газа от Съвета за мир, чийто генерален директор ще бъде Младенов.