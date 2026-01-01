Най-малко 50 души са загинали, а 125 души са в неизвестност, след като свлачища засегнаха три района в Южна Етиопия, причинени от проливни дъждове, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местен служител.

Свлачищата са станали в зона Гамо и са засегнали окръзите Гачо Баба, Камба и Бонке, съобщи директорът по реакция при бедствията в Гамо, Месфин Манука.

Манука каза, че един човек е бил изваден жив от калта по време на спасителната операция.

При свлачище в Кения загинаха 21 души, а над 30 са в неизвестност

Шефът на комуникациите на област Гачо Баба, Абебе Агена, каза, че повечето от загиналите са били намерени заровени в калта. Все още не е ясно колко домакинства са засегнати.

Свлачищата и наводненията, причинени от проливните дъждове, са често явление в страната, особено по време на дъждовния сезон.

През юли 2024 г. смъртоносно свлачище отне живота на 229 души в южната част на Етиопия.