След огромния интерес и стотиците предложения от посетители и приятели, малките лъвчета от зоопарка в Стара Загора вече носят своите имена.

Женското лъвче ще се казва Имани - име, което означава „вяра“.

Едното мъжко лъвче ще носи името Макена - със значение „възхитителен“.

Другото мъжко лъвче получава името Заир - означава „река“.

„Името е за цял живот - то носи символика и значение. Благодарим на всички за огромната активност и за прекрасните предложения за имената на малките лъвчета“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

За африкански животни като лъвовете името трябва да носи усещане за силата, достойнството и величието на царя на животните, съобщиха от зоопарка.

Припомняме, че новородените са едно женско и две мъжки лъвчета, а техни родители са младата двойка Елза и Лео. Бебетата са родени в края на януари.