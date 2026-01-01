Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора. Това съобщиха на фейсбук страницата на зоопарка.

Новородените са едно женско и две мъжки лъвчета, а техни родители са младата двойка Елза и Лео.

Любов от пръв поглед: Вижте новите сладки бебета в зоопарка в Стара Загора (ВИДЕО)

Бебетата са родени в края на януари, но за тях се съобщава сега, тъй като лъвицата вече ги показва на посетителите.

"Огромна радост и вълнение е за целия екип на зоопарка възможността да се грижим и да отгледаме новото поколение лъвчета. Но същевременно и огромна отговорност", казва д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка в Стара Загора.

Лъвицата Елза и лъвът Лео са обитатели на старозагорския зоопарк от септември м.г. Те пристигнаха от Словакия и бързо се адаптираха към новата си среда, припомня БТА.

За радост на малки и големи през декември 2025 г. за първи път в историята на зоопарка в Стара Загора се роди бебе бенгалски тигър.