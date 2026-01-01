Шестият ден от войната донесе нови тревожни развития на множество фронтове.

Взривове прозвучаха в самия Техеран в четвъртък сутринта, докато Иран е задействал противовъздушната си отбрана - часове след като е изстрелял нова серия ракети срещу Израел, предизвикала взривове над Йерусалим без жертви, предаде АФП. Израелска авиация нанесе удар по южен Бейрут - крепостта на Хизбула - а при два удара по магистралата към летището на Бейрут загинаха трима души.

Сенатът не успя да ограничи военните правомощия на Тръмп

В Персийския залив танкер беше поразен от голяма експлозия край Кувейт с последващ разлив на нефт, докато Катар евакуира жители около американското посолство в Доха след ирански удари. Маерск, Хапаг-Лойд и Коско спряха резервациите в Залива, а петролните цени продължават да растат на фона на иранските заплахи за Хормузкия проток.

На политическия фронт американският Сенат отхвърли с 53 срещу 47 резолюцията за ограничаване на военните правомощия на Тръмп.

Канада не изключи военно участие, Испания отрече твърдението на Белия дом за сътрудничество, а Китай обяви изпращането на специален медиатор.

Тръмп оцени войната с „15 от 10", а кабинетът на Нетаняху говори за „исторически успехи."