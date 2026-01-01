Затлъстяването е широко разпространено заболяване, а не избор на начин на живот, причинен от безконтролно хранене. Това каза доц. Явор Асьов, ендокринолог в Александровска болница и председател на асоциация „Заедно", по време на дискусия по повод Световния ден на затлъстяването. Форумът е организиран от асоциация „Заедно“ в партньорство с Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Асоциацията на студентите по медицина в България.

Заболяването е ново, ние се учим и благодарение на пациентите, каза още той. Първият проблем е неговата разпространеност, като в България шест от десет човека живеят с наднормено тегло и затлъстяване, а над 200 хиляди деца в училищна възраст са с наднормено тегло. В детската възраст трябва да се обърне специално внимание на начина на хранене. По затлъстяване сред децата България е на пето място в Европа, а на шесто място по затлъстяване сред възрастните хора, посочи още доц. Асьов.

Гените, храната и стресът: Защо затлъстяването расте в България

Всеки четвърти българин страда от наднормено тегло, каза още лекарят, цитирайки данни от проучване, извършено от социологическа агенция "Тренд". Попитани какво са правили, за да намалят теглото си, 83% отговарят, че са опитвали да намалят теглото си, като половината са правили повече от четири опита да отслабнат. Шест от 10 са прибягвали до диета. С поне едно придружаващо заболяване са диагностицирани 84% от българите, засегнати от затлъстяване.

Според науката вероятно затлъстяването е свързано с гените, които може би повлияват покачването на тегло, допълни той. По думите му свръхпреработена храна, храна, създадена в лаборатория, храна, която е изключително сладка или изключително солена, събужда покачването на теглото. Физическата активност сред хората е слаба, което също допринася за наднормено тегло, а намаляването на телесното тегло е свързано с дългосрочни ползи за здравето.

Сравнително малко са пациентите, чието затлъстяване се дължи на ендокринни проблеми, отбеляза доц. Асьов. Правилно хранене и физическа активност, а не диета, са част от решението на проблема. Ако индексът на телесна маса достигне над 40, тогава ще трябва да се прибегне до оперативно лечение, каза още лекарят. Към момента оперативната намеса не се заплаща от здравната каса.

България е на пето място в Европа по детско затлъстяване

Ползите от физическата активност са намаляването на теглото, сърцето става по-издръжливо, спадане на кръвното налягане, подобряване на настроението и др., каза Михаил Мусов, фитнес инструктор и съучредител на асоциация „Заедно“. При хора с наднормено тегло са уязвими ставите и затова треньорите, освен консултация с лекар, се запознават много добре с възможностите за реакция на натоварване на отделния организъм. Съпътстващите заболявания са риск и затова извършваме индивидуална оценка на клиентите ни, бавно и постепенно се въвеждат нови физически натоварвания, каза още Мусов. Той обърна внимание и на темата за стигмата върху хората, засегнати от затлъстяване. Всеки ден се сблъсквам със стигмата, каза още той.

Наднорменото тегло не може да се лекува само с физическа активност и ограничаване на храната, необходима е и помощ от лекар, за да има комплексен подход в справянето със затлъстяването, каза Георги, пациент, подложен и на оперативна намеса заради теглото си от 160 кг.

Преди пет години бях 180 кг, каза Надя. Бях на 45 г. след две бременности, с начална фаза на диабет. Сега съм с 85 кг. по-лека, като това се дължи на медицинска помощ, на личен треньор в спорта и на воля, добави тя. Финансовата страна на проблема все още не се обсъжда, а са нужни средства, за да се преборим със затлъстяването, каза още Надя.