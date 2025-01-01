Приблизително 30% от хората над 18 години в България имат проблем с телесното тегло, поставяйки страната ни на шесто място в Европа. Това каза ендокринологът доц. Явор Асьов по време на информационно събитие в София за повишаване на осведомеността за затлъстяването като хронично заболяване.

Има над 200 заболявания, които са свързани със затлъстяването, добави Асьов. Сред тях са захарният диабет, сърдечно-съдови и репродуктивни заболявания и други. Проблемът със затлъстяването е сложен, хроничен и прогресиращ и води до по-кратка продължителност на живота, отбеляза още специалистът. Според него сред причините е комбинация от фактори. Повлияваме се от фактори на средата като неправилно хранене, прехранване и намалена физическа активност, но и от вътрешни фактори като генетична предразположеност, обясни ендокринологът.

До 70% от хората, страдащи от затлъстяване, имат генетичен терен, който влияе върху обмяната на веществата и центровете на апетита, заяви специалистът. По думите му това са еволюционно стари гени, които някога са помагали за оцеляването, но сега пречат на спазването на правилен режим на хранене. Това води до системно вземане на грешни решения относно храната, отбеляза Асьов. Според него затова е изключително важно да не се вменява вина на пациентите със затлъстяване.

Когато човек страда от затлъстяване, е важно да се търси лекарска помощ и екип от специалисти, посочи Асьов, като подчерта, че гладуването не решава проблема. Той допълни, че за да се подпомогне на превенцията, трябва да се говори по-често за затлъстяването, включително от родителите на деца в ранна възраст, когато се формират хранителните и двигателните навици.

Според психотерапевта Огняна Рейзмунд стигмата за затлъстяването в обществото е голяма, а на него се гледа като на липса на воля и дисциплина, но това не е така. Хората, страдащи от затлъстяване, се намират в когнитивно-емоционален капан и в невъзможност на мозъка да регулира апетита, което не им позволява да намалят приема на храна, обясни психотерапевтът. Хранителният шум обзема цялото ежедневие на пациентите и ги кара непрекъснато да мислят къде и как да ядат, отбеляза още тя.

Рейзмунд посочи, че пациенти споделят, че мисълта за храна е като фонов шум, до който стигат дори когато са нахранени. Тя подчерта, че трябва да се прави разграничение между шума, който ни пречи да спрем да се храним, и физиологичния глад, който ни помага да знаем кога трябва да се нахраним.

Затлъстяването е хронично-рецидивиращо заболяване и трябва да погледнем на проблема с емпатия, смята специалистът. Според нея няма как да се даде една обща рецепта за справяне със заболяването, но хората, които страдат от него, трябва да се мотивират за по-добър живот.