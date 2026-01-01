Към този час ситуацията в град Батановци е спокойна, съобщи кметът на населеното място Радослав Петров.

Той поясни, че валежите в района са спрели, а още снощи е възстановена пропукалата се дига до вливането на реките Струма и Конска. Екипи и техника на община Перник са работили на място до късните часове през нощта, като, по думите на кмета, не се е стигнало до наводняване на къщи или до пострадали хора. Възстановено е и контролираното изпускане на язовир „Студена“.

Спокойна е ситуацията и в село Ярджиловци. Там придошлата река Конска е заляла мост и градини в Паункова махала, но към момента реката вече се е прибрала в коритото си и няма наводнени къщи.