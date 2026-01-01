На 4 март се очаква да започне евакуацията на българските граждани, които останаха блокирани в държавите от Близкия изток заради конфликта на Иран със САЩ и Израел.

Първите полети се очакват още тази сутрин сутринта. Те трябва да приберат нашите съграждани от Оман, Абу Даби и Дубай, като първият полет се очаква да бъде от Оман и с него трябва да се завърнат около 300 души. Това стана ясно от думите на служебния външен министър Надежда Нейнски.

Всичко обаче ще зависи от въздушното пространството и това, което се случва в Близкия изток, направи уточнение тя след извънредната среща в Министерски съвет, свикана от премиера Андрей Гюров.

Самият премиер заяви, че правителството се е фокусирало върху изваждането на нашите сънародници от региона. По думите му се обсъждат много маршрути, но приоритет в случая е сигурността. „Това, което помолих да бъде направено и очаквам в следващите дни да заработи в много в един много добър темп – информация и списъци за броя на българските граждани в отделните дестинации къде ние имаме готовност за извеждане, за да може тази информация да се подаде във въздушното ръководство, което да заяви необходимите маршрути и слотове за кацане на летищата“, съобщи Гюров.

Военният конфликт завари стотици наши сънародници в държавите от Персийския регион. Някои от тях са там на почивка, а други са постоянно пребиваващи.

Властта увери: Достатъчно самолети са в готовност, в сряда са първите полети на българи от Близкия Изток

Българско семейство остана блокирано в Оман заради ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Мариян Кирилов и съпругата му са в курорта Салала по време на почивка, когато напрежението в региона довежда до ограничения във въздушния трафик и несигурност около полетите.

„Живеем сравнително добре. Тук е спокойно. Настанени сме в хотела. Но от друга страна се притесняваме поради неизвестността кога ще се приберем обратно“, разказа пред NOVA Мариян Кирилов.

По думите му към момента няма яснота кога точно ще могат да излетят. „Сега още нямаме никаква конкретна информация за обратен полет“, допълва той.

Семейството е част от организирана група туристи. „Ние сме тук на организирана почивка от туроператор. Фирмата има представител тук заедно с нас, който обаче е в друг хотел. Поддържаме постоянна връзка с него“, обяснява Кирилов.

Най-голямото притеснение на групата е противоречивата информация. „Основното ни притеснение е, че получаваме разнопосочна информация от него и от медиите в България“, казва той.

В хотела, в който са настанени, има девет българи, а цялата група в Салала е около 75 души. Създадена е чат група за координация. „Всеки ден презаверяват престоя ни с още по един ден и казват: ''Очакваме информация'', разказва Мариян.

Летището в района работи частично. „Има вътрешни полети и няколко международни през последните два дни. Туристи от други държави, като Полша и Чехия, си заминаха от нашия хотел. Тоест, оперира летището, но това, което постоянно получаваме като информация, е, че няма коридор“, обяснява той.

По думите му от една страна се съобщава, че ще бъде изпратен самолет от България, а от друга - че вече има самолет на място, който „не може да излети, защото няма коридор“.

От началото на кризата групата живее в постоянна готовност. „От първи сме в готовност - със събрани куфари и чакаме някаква информация“, казва Кирилов.

Въпреки напрежението, условията са нормални. „Имаме подслон, храна, условията са нормални. Под напрежение, но без проблеми“, споделя Мариян. Туроператорът удължава престоя за своя сметка. „От нас не са изисквани плащания“, уточнява той.

Дните минават в очакване: „Сутрин закусваме, след това очакваме информация какво ще се случи. Към 12 часа трябва да презаверим картите си за стаите и след това може спокойно да се разхождаме из комплекса“.

Навън няма ограничения. „Няма проблем, разхождаме се, ходим на плажа“, допълва той.