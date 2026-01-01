Ударите, предприети срещу Иран от Съединените щати и Израел, се ползват с "широка подкрепа" в Европа, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Република Северна Македония, предаде Франс прес.

"Ясно разбрах, че елиминирането на ядрения капацитет, неутрализирането на капацитета на балистичните ракети, както и изчезването (на върховния лидер на Иран) Али Хаменей, се приветстват от много от моите колеги в НАТО", заяви Рюте на съвместна пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Рюте похвали военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, но каза, че НАТО няма да се включи

Той подчерта, че северноатлантическият алианс "няма участие в това", но добави, че "мисля, че всички сме по-добре сега, когато той (Хаменей) е мъртъв и ядрените и балистични способности (на Иран) са подложени на удари и намаляват постепенно".

От своя страна Силяновска-Давкова заяви, че посещението на генералния секретар на НАТО в Скопие в момент на геополитическа несигурност и глобално напрежение е потвърждение за важността на съюзническата солидарност и споделената отговорност на алианса, предаде МИА.

"Като надежден съюзник, ние изпълняваме плана за инвестиции в отбраната. Подчертавам, че не става въпрос за проценти и числа, а за инвестиция в обща отбрана и сигурност. Ние активно допринасяме за отбранителната позиция на НАТО и по този начин демонстрираме, че сигурността е споделена отговорност", изтъкна тя.

Рюте поздрави Доналд Тръмп за „решителните действия“ в Иран

Сияновска-Давкова подчерта, че най-голямата гаранция за мир и сигурност в Западните Балкани е бързата и пълна интеграция в ЕС и добави, че очаква на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара да бъде обърнато специално внимание на ситуацията със сигурността в Западните Балкани предвид настоящите предизвикателства.

Никой не е сам в НАТО, подчерта от своя страна Марк Рюте, цитиран от "Независен вестник". "Нашият ангажимент за регионална стабилност е ясен – няма да позволим да се появи вакуум в сигурността. НАТО е ангажирана да защитава всички свои съюзници, откъдето и да идват предизвикателствата. Знам, че можем да разчитаме на Северна Македония да изиграе своята роля", посочи той.

Генералният секретар на НАТО нарече Северна Македония "верен и ценен съюзник в НАТО", който допринася за сигурността на източния фланг на алианса.

"Северна Македония отделя над 2 процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Това е огромен напредък и страната полага усилия, за да достигне 5-те процента, както беше договорено. Трябва да увеличим приноса си за отбрана и да сме напълно подготвени за дейностите на НАТО“, каза Рюте, който също така приветства подкрепата на страната за Украйна.

Той изрази благодарност към заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е бивш министър на отбраната на Северна Македония, като я нарече "отличен избор" за тази длъжност в НАТО и подчерта, че работи с нея "с особена гордост".

Припомняме, че през последните години вниманието на международната общност е насочено към развитията около иранската ядрена програма. Отдавна съюзниците от НАТО изразяват становище, че Иран не трябва да притежава атомно оръжие, като многократно призовават Техеран да се присъедини към Договора за неразпространение на ядреното оръжие