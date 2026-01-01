Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро. "Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.

Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация остават скептични, че военната операция срещу Ислямската република ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план. В кратко телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост" президентът заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо". "Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.

"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими".

От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.

Президентът посочи още, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.

На церемония в Белия дом американският президент заяви, че администрацията е готова "да продължи (операциите) значително по-дълго време", ако това се наложи.

Междувременно министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че военните операции срещу Иран няма да предизвикат „безкрайна война“ и че целта е да бъдат унищожени ракетите, военният флот и другата инфраструктура за сигурност на Техеран, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. „Поразяваме ги хирургически, смазващо и безкомпромисно“, каза Хегсет на пресконференция в Пентагона.

Той отказа да посочи времева рамка за американско-израелската война срещу Иран и каза, че президентът Доналд Тръмп ще реши колко дълго ще продължи военната кампания.

В отговор на въпрос дали в момента има американски военнослужещи в Иран Хегсет заяви: „Не, но няма да се упражняваме с това какво ще направим или няма да направим“. Той каза, че „е глупаво“ да се очаква, че американски официални представители публично ще кажат: „Ето точно какво ще направим“. Хегсет също така намекна, че САЩ не са целяли смяна на режима в Техеран чрез убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей. „Това не е така наречена война за промяна на режима, но режимът със сигурност бе променен и това е по-добре за света“, каза Хегсет. „Без глупави правила за водене на война, без затъване в опити за създаване на държава, без упражнения в създаване на демокрация, без политически коректни войни. Ние се сражаваме, за да спечелим и не пилеем време или човешки живот“, добави той.

Председателят на Обединения съвет на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви, че постигането на военните цели в Иран ще отнеме време и че се очаква да има още американски жертви и добави, че САЩ продължават да изпращат допълнителни войски в Близкия изток, въпреки че вече са струпали огромно количество сили там.