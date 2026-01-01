Малко след 12:00 ч. местно (и българско) време днес в британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър) е била обявена „заплаха за сигурността“, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, позовавайки се на запознати източници. По информация на Ройтерс в предаване на живо кипърската държавна телевизия CyBC съобщава за сирени в района на базата и за излитане на самолети оттам.

Според цитираните от „Сайпръс мейл“ източници персоналът на базата в Акротири е бил уведомен за заплахата и е инструктиран да „се върне по домовете си и да остане вътре до следващо нареждане“. Служителите също така са били инструктирани да „се отдалечат от прозорците и да се прикрият зад или под масивни, солидни мебели“ и да изчакат допълнителни инструкции.

По информация на CyBC, цитирана от Ройтерс, гражданското летище в град Пафос (Западен Кипър) е било евакуирано днес по обяд, след като подозрителен обект е бил засечен от един от радарите там.

Новините идват на фона на нападението с ирански дрон „Шахид“ срещу британската база в Акротири тази нощ, за което първоначално съобщи Британската армия, а по-късно информацията бе потвърдена и от кипърските власти.

По-рано днес говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че заради атаката „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност“ и е бил свикан националният съвет за сигурност.

„Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция“, заяви кипърският президент Никос Христодулидис днес, след като също потвърди информацията за атаката с дрон срещу британската база, информира Ройтерс. Междувременно председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, като заяви в Екс, че въпреки че Република Кипър не е била целта, ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки.

Към момента в населените места в района на военната база – Акротири, Трахони, Епископи и Асоматос – са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебният процес в училищата там е преустановен, отбелязва още „Сайпръс мейл“.