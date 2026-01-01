Ръководителят на ядрената агенция на ООН Рафаел Гроси заяви, че ситуацията в Близкия изток е „много тревожна“ и призова за „максимална сдържаност“ след израелско-американските удари срещу Иран и ответните ракетни атаки на Иран.

„Отново призовавам всички страни да проявят максимална сдържаност, за да се избегне по-нататъшно ескалиране на конфликта“, каза Гроси при откриването на специалната сесия на Съвета на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по въпроса за Иран.

Ситуацията в Близкия изток, особено ескалацията около ядрената програма на Иран, е повод за сериозна загриженост и изисква внимателно проследяване на фактите. Хронологията на събитията показва нарастващо напрежение и международни опити за овладяване на конфликта.През 2023 г. вече бяха регистрирани израелски и американски атаки срещу ирански ядрени обекти, както е документирано от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Тези удари тогава не доведоха до радиологично въздействие, но послужиха като предвестник на потенциална по-нататъшна ескалация. Напрежението достигна връх, когато Израел предприе мащабна атака срещу ирански ядрени съоръжения, включително обекти в Техеран, Тебриз, Шираз и завода за обогатяване на уран Натанз. Това нападение бе определено като началото на "12-дневна война". В отговор, Иран извърши ракетни удари срещу Израел. Ескалацията продължи със съвместни американски бомбардировки срещу ирански ядрени обекти. Ден по-късно, след като Иран предприе символична въздушна атака срещу американска военна база в Катар, президентът на САЩ обяви примирие, което беше потвърдено от Тел Авив и Техеран.В отговор на тези събития, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) предприе конкретни действия. Генералният директор Рафаел Гроси свика специална сесия на Съвета на управителите на МААЕ, призовавайки за "максимална сдържаност" от всички страни, за да се предотврати по-нататъшно ескалиране на конфликта. В резултат на атаките и бездействието на МААЕ по отношение на осъждането им, иранските депутати гласуваха в подкрепа на **временно преустановяване на сътрудничеството с МААЕ, докато не бъде гарантирана сигурността на ядрените съоръжения на страната. Това решение бе оповестено от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и представлява значителна институционална реакция, която променя динамиката на международния контрол върху ядрената програма на Иран.