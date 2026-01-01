Жена даде 15 хил. евро на мним военен лекар на мисия в чужбина, за да отиде при нея, съобщиха от полицията.

Оттам уточняват, че сигналът е подаден на 27 февруари в РУ-Сандански.

64-годишна жена от с. Плоски съобщила, че за периода от 23 май 2024 г. до 20 февруари 2026 г., водейки кореспонденция през мобилно приложение с мъж, представил се за военен лекар на мисия в чужда държава, е въведена в заблуждение от него да изпраща парични суми, за да може той да напусне мисията и да пристигне при нея.

На потърпевшата е нанесена щета на приблизителна стойност около 15 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.