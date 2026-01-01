63-годишна жена намушка с нож 21-годишен младеж при битов скандал в Пловдивско, съобщиха от полицията.

На сигнал за пострадал при битов скандал се отзовали на първи март следобед полицаи от Стамболийски.

При все още неизяснени обстоятелства възникнало скарване между обитатели на адрес в града и при разрасналата се физическа саморазправа 63-годишна жена нанесла удар с нож на 21-годишен младеж.

Той е настанен в болница, а нападателката е задържана за едно денонощие. На местопроизшествието е извършен оглед, започнато е разследване по случая.