Мъжът, обвинен за нападението, при което рани десет души с нож във влак в Англия в началото на ноември, днес получи нови обвинения за още няколко нападения, извършени ден по-рано, включително опит за убийство на тийнейджър, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Антъни Уилямс, 32-годишен британец, нападна на 1 ноември пътници във влак, пътуващ за гара „Кингс Крос“ в Лондон. Повдигнати са му обвинения за опит за убийство на десет души.

Британската транспортна полиция съобщи, че той ще получи седем нови обвинения.

Уилямс се разследва за два други опита за убийство – на 14-годишно момче и на 22-годишен мъж в Питърбъроу на 31 октомври. Именно от гарата в Питърбъроу мъжът се е качил на следващия ден на влака, където извърши нападението.

Той е обвинен и за опит за нанасяне на тежка телесна повреда на 28-годишен мъж в същия град. Нито един от двамата не е пострадал.

Полицията в Кеймбриджшър вече съобщи за потенциални връзки между тези инциденти и нападателя от влака, като уточни, че тийнейджърът е получил „незначителни наранявания“.

Те споменаха и за инцидент на 31 октомври в бръснарница в града, за който на Антъни Уилямс бяха повдигнати обвинения за сбиване и притежание на нож.

По време на инцидента полицията не успя да го арестува и идентифицира.

Повдигнато е и ново обвинение, свързано с 31-годишен мъж във влак между Хитчин и Бигълсуейд, също на 31 октомври.

Уилямс също така е бил в Лондон в петък вечерта, когато му е повдигнато обвинение за нападение с нож на метростанция в британската столица.

По време на нападението във влака машинистът промени маршрута, за да позволи на полицията и спешна помощ да се намесят на гара Хънтингдън, близо до Кеймбридж.