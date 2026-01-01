Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че иска да смени ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк, предаде Ройтерс. Решението е част от кадрови размествания по върховете в Украйна, а част от тях бе и смяната на шефа на кабинета на президента.

Зеленски написа в "Екс", че е поискал Малюк да се съсредоточи повече върху бойните операции.

"Трябва да има повече украински асиметрични операции срещу окупатора и руската държава, както и по-добри резултати в елиминирането на врага", добави той.

Малюк пое поста в СБУ през 2023 г. и по време на мандата му службата предприе редица знакови операции, включително атаки срещу Кримския мост и руски стратегически бази.