Провеждането на частичните избори за кмет на тополовградското село Орешник е насрочено за 14 юни с указ на президента Илияна Йотова.

До нов вот се стига, след като правомощията на управника на населеното място Иван Ятакчиев бяха прекратени предсрочно с решение на Общинската избирателна комисия в Тополовград след подадена от него оставка.

Решението от 20 февруари на Централната избирателна комисия (ЦИК) потвърждава прекратяването на правомощията на Иван Ятакчиев и с него се прави предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Орешник.

До дата на изборите временно изпълняващ длъжността кмет на село Орешник с решение на Общинския съвет на Тополовград от 26 февруари е Недялка Димитрова.