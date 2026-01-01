Мерките, които ще вземе правителството във връзка с растящите цени на горивата в световен мащаб, са изключително таргетирани и се опитват да решат три основни проблема, обяви премиерът Андрей Гюров.

Трябва да се даде помощ на най-уязвимите групи от обществото. На гражданите, които ще имат проблеми с повишените цени на горивата, за да си заредят колите. Ще предложим директни помощи, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно в сметките на българските граждани. Те ще зависят от доходите и от това какви са фуктуаците в ценита на петрола на световните пазари, посочи още Гюров.

Друго, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху механизмите на пазара и да не се получава изкривяване, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара и накрая по този начин ще бъде намален натиска върху цените, които биха се отразили и на други стоки в икономиката, каза още премиерът.

"Нашите мерки са насочени в две посоки - най-уязвимите групи и към бизнеса, където също ще предложим мярка, която да облекчи компаниите, които се занимават с доставки", обясни той.

Много е важно механизмът, който използваме да позволи тези помощи да стигнат възможно най-бързо до българските граждани. Затова те са директни помощи, те ще могат да получат парите директно в своите сметки в рамките на този месец при продължаващ натиск върху цените. Тази мярка ще бъде активирана, а другите мерки ще бъдат в резерв, ако има нужда да можем да подкрепим българските граждани и бизнеса.

Различните разчети показва около 30 млн. евро на първи етап - толкова би струвала такава мярка, насочена към физическите лица. Тя ще бъде ежемесечна, ако продължаваме да виждаме подобни развития на пазара на цените. За фирмите това би означавало не толкова директен разход за правителството и бюджета, а по-скоро е една бюджетно неутрална мярка, която би върнала към фирмите определена сума от увеличените приходи от ДДС, отбеляза Гюров.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни, че пенсионерите се включват към списъка с физическите лица, към които е насочена мярката на правителството.

Той каза още, че имат конкретни разчети, но в момента избират най-подходящия относно максималния доход, който е допустим, за да попаднат гражданите сред лицата, които ще обхване мярката.

Имаме конкретни разчети колко ще струва програмата, тя е в рамките на това, което правителството може да осигури към този момент, каза още министър-председателят.

Според Клисурски в момента увеличението на цените на дизела и на бензина не е толкова високо, че да изисква огромен набор от мерки. Ние сме готови с всички видове мерки, само ако има нужда при много по-високи цени.

Все още цените и увеличението на цените на горивата у нас са най-ниските в Европа и това е глътка въздух, отбеляза Гюров.

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова обясни за бизнеса, че ще бъде отложено въвеждането на CO₂ компонент към ТОЛ таксите, което трябваше да стартира от 1 април. "Разговаряме с ЕК и ще бъде отложено с няколко месеца. Това ще бъде за всеки камион, който минава", посочи тя.

По думите й за бизнеса е най-важна предвидимостта, а в момента сме в ситуация, където цените се променят всекидневно. Разговаряме с бизнеса и вече има механизми, по които те могат да се компенсират. Знаем, че за тях начина на изчисление не е идеален и в момента разискваме с тях какво би могло да бъде по-подходящо, но пак е важно да видим накъде ще се движат нещата. Засега е важно да осигурим предвидимост.

Клисурски обясни, че Нациоанлната агенция по приходите е започнала изключително важен мониторинг на маржовете по бензиностанциите. Т.е ще има засилен контрол върху всички продавачи на бензин, дизел и нефтени продукти, за да сме сигурни, че увеличенията на цените нямат общо със спекулата, а единствено с доставните цени.