Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж, заканил се с убийство с мачете приятелката си в София, съобщиха от обвинението.

На 31 май вечерта до 1 юни в жилище в жк. „Младост“ 1, обвиняемият се заканил с убийство на жената.

Той е насочил нож - тип мачете срещу нея и ѝ казал: „ще ти отрежа главата“, „ще те убия“ и „ще те заколя“.

След това е ударил с ножа жената по главата и й причинил лека телесна повреда.

Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Той е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.