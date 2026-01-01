Големите руски бизнесмени са предоставили на бюджета безвъзмездно 220 милиарда рубли. Тази сума превишава почти 130 пъти годишната прогноза за постъпленията от техните доходи, които се изчисляват на 1,7 милиарда рубли, съобщава изданието "Експерт".

То отбелязва, че повод за "доброволните вноски" е станала закритата среща на руския президент Владимир Путин с олигарсите от 26 март, на която той е обявил, че смята да продължи войната и е поискал помощ от бизнеса. Поне трима от участниците са изразили готовност да предоставят "много големи суми" - Сулейман Каримов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин.

Бюджетът се пука по шевовете

За периода от януари до април дефицитът в руския бюджет е достигнал 5,877 трилиона рубли - 1,6 пъти повече от предвидените за годината 3,786 трилиона. Експертите от Института за икономическа политика "Гайдар" прогнозират, че до края на годината дефицитът може да превиши двойно планираните показатели.

За "националната отбрана" през 2026 година са заложени 12,9 трилиона рубли - 29,3 процента от всички разходи. Заедно със средствата за целия силов блок сумата достига 17 трилиона рубли.

Икономиката е на предела си

Високопоставени чиновници от Министерството на финансите от Централната банка са предупредили Путин, че разходите за войната се движат към неприемливо ниво, а икономиката е започнала да се свива за първи път от 2023 година, съобщава "Блумбърг". Те са предложили редукция на отбранителните разходи, но Путин подкрепил Министерството на отбраната и разпоредил да се съкращават всички други разходи, освен военните.

През май правителството намали прогнозата за ръста на БВП до 0,4 процента. "Руската икономика влезе в зоната на смъртта", констатира Александра Прокопенко от Carnegie Russia Eurasia Centre.

Очакваните до края на годината 300 милиарда рубли от олигарсите ще могат да покрият само 10-15 процента от непланирания дефицит, смята икономистът Емил Абаев.