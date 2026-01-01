Зрелищен масов бой с пострадал е станал в Койнаре, съобщиха от полицията.

Агресията се е случила тази нощ. Установено е, че първо е започнало сбиване, после е имало и преследване с автомобили по улиците на града.

Ударили са се две коли, пътниците и водачите излезли от колите и продължили боят.

48-годишен мъж е транспортиран в болница в Плевен - с черепно-мозъчна травма, няма опасност за живота му.

Водачите на двата автомобила са изпробвани за алкохол, като пробите са отрицателни. Сезирана е прокуратурата.