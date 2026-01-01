Начинът, по който сегашното българско правителство, още в началото на мандата си, „се позиционира” спрямо Северна Македония не е оптимистичен, смята министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, според когото е „кристално ясно, че конституционни промени (за вписването на българите в конституцията на страната) не са единственото искане на България”.

Муцунски: Конституционни промени - само след изградено доверие с България и гаранции за реципрочност

„Има много елементи, които те (българското правителство) виждат като важна част от нашия процес на европейска интеграция, за които ние смятаме, че не е необходимо да се обсъждат в това време, в което живеем. България има очаквания към нас като държава, които са свързани с въпроси на идентичността като език, история и култура. Да, българската страна, за разлика от всички останали държави членки и всички европейски институции, смята, че споразумението (преговорната рамка) от 2022 г. е много повече от конституционни промени и това е реалността, пред която сме изправени и за която трябва да намерим решение”, заяви Муцунски в интервю за ТВ Сител.

Муцунски за посещението на Антонио Коща в Скопие: Със сигурност ще обсъдим спора с България

Според него фокусът на разговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който днес пристига в Скопие в рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани, ще бъде програмата за реформи и процесът на европейска интеграция, както и възможностите „за преодоляване на пречките, които възпрепятстват напредъка на (Северна) Македония към ЕС”. Муцунски уточни, че правителството на страната не е готово да обсъжда „нито един въпрос, свързан с идентичност, език, култура и история”.

В отговор на въпрос кой плаща цената на забавянето на преговорите на страната Муцунски заяви, че тя се плаща не само от държавата, но и от целия регион „и от целия ЕС, който губи доверието в себе си, като позволява двустранните въпроси да възпрепятстват европейския напредък и обещанията и гаранциите, които са дадени на страната и на региона като цяло”.

„Факт е, че трябва да намерим решение, няма дилема за това. Но ако това решение означава само начало (на преговорите за присъединяване към ЕС) без сигурност за края и знаейки, че междувременно София е много конкретна в исканията си за национални отстъпки (спрямо Северна Македония), тогава няма смисъл да се тръгва по път, който е несигурен, където цената ще бъдат нови национални отстъпки без никакви гаранции”, заяви Муцунски.

На въпрос дали гражданите трябва да бъдат питани на референдум какво мислят за промяна на конституцията на страната Муцунски заяви, че „референдумът в този момент нито има смисъл, нито може да означава нещо конкретно, нито да осигури някакъв пробив в ситуацията”.

„Това служи само като вътрешнополитически инструмент на основната опозиционна партия (СДСМ), която, ако следите пресконференциите им, дори не знае кога са крайните срокове за изпълнение на реформите... А същността е, че всички анкети ни показват абсолютно недвусмислено, че гражданите подкрепят европейския път. Но в същото време, че не трябва да продължаваме пътя на отстъпките подред, без ясни сигнали, че това е краят... Една от институциите, която може чрез своите заключения да предостави гаранции, че няма да има допълнителни искания към страната ни, свързани с история, идентичност, език и култура, е Европейският съвет като основна институция, която взема решения от името на държавите членки. Не бива обаче да се пренебрегва очакването ни съседна България да прояви минимум добросъвестност към нас и да поеме задълженията си в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека”, заяви Муцунски.