Мъж застреля шестима души на различни места в град Мъскатин, в американския щат Айова, а накрая се самоуби, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.
🇺🇸 A family dispute ended with seven people dead in Iowa— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026
According to ABC News, police believe 52-year-old Ryan McFarland killed six members of his family before attempting to flee.
Four victims were found inside a home, while two others were discovered in nearby buildings. The… pic.twitter.com/IZqDRZ3vBw
Предварителното разследване на стрелбата показва, че разигралата се трагедия е тръгнала от "домашна свада".
Iowa Gunman Kills 6 Family Members Before Shooting Himself: Police https://t.co/bZvxvaM0wH— Mediaite (@Mediaite) June 2, 2026
По тази версия поне засега работи полицейското управление на Мъскатин - град на брега на река Мисисипи, отбелязва Ройтерс.