/ БТА

Мъж застреля шестима души на различни места в град Мъскатин, в американския щат Айова, а накрая се самоуби, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Предварителното разследване на стрелбата показва, че разигралата се трагедия е тръгнала от "домашна свада".

По тази версия поне засега работи полицейското управление на Мъскатин - град на брега на река Мисисипи, отбелязва Ройтерс.

Иво Тасев/БТА
Последвайте ни

Свят